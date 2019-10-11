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В аварии на трассе Усть-Каменогорск - Шемонаиха погиб водитель
11 Октября 2019 14:12
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В ВКО по факту смертельного ДТП ведется досудебное расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.
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По данным полиции, 68-летний мужчина за рулем легковушки ехал в сторону областного центра. В районе поворота на поселок Глубокое остановилась машина, чтобы повернуть налево, водитель первого авто пошел на обгон и допустил столкновение транспортных средств.
«В результате легковушка опрокинулась, ее 68-летний владелец получил серьезные травмы и скончался в отделении реанимации районной больницы. По факту ДТП проводится досудебное расследование», — прокомментировали пресс-службе департамента полиции ВКО.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Другие государственные органы, МВД РК,
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