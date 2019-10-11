+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 22 °С
USD 390.13 EUR 430.31
RUB 6.03 CNY 54.79
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В аварии на трассе Усть-Каменогорск - Шемонаиха погиб водитель

11 Октября 2019 14:12
Поделиться:
В аварии на трассе Усть-Каменогорск - Шемонаиха погиб водитель

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В ВКО по факту смертельного ДТП ведется досудебное расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

Новости по теме

4 человека погибли в ДТП в Карагандинской области
Два пьяных пешехода угодили под колеса авто в Петропавловске Насмерть сбил велосипедиста пенсионер в Павлодарской области КАМАЗ столкнулся с трактором в СКО, один человек погиб

По данным полиции, 68-летний мужчина за рулем легковушки ехал в сторону областного центра. В районе поворота на поселок Глубокое остановилась машина, чтобы повернуть налево, водитель первого авто пошел на обгон и допустил столкновение транспортных средств.

«В результате легковушка опрокинулась, ее 68-летний владелец получил серьезные травмы и скончался в отделении реанимации районной больницы. По факту ДТП проводится досудебное расследование», — прокомментировали пресс-службе департамента полиции ВКО.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Другие государственные органы, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив