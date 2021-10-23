АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атыраускую область прилетели первые розовые фламинго, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Первая небольшая стая розовых фламинго была замечена в прибрежной части Каспийского моря на территории нашего природного резервата «Акжайык». Эти птицы в резерват прилетают каждую осень. Иногда собираются большие стаи. В эти места розовых фламинго привлекает обильная кормовая база, позволяющая птицам набраться сил перед дальним перелётом. С приближением холодов фламинго улетают в южные Иран, Ирак, Индию, Францию и африканские страны. Маршрут эти птицы никогда не меняют», - рассказал орнитолог природного резервата «Акжайык» Илья Бофонов.

Как ранее сообщалось , в устье реки Урал появились каспийские тюлени.

Наша справка. Государственный природный резерват «Акжайык» расположен в Махамбетском районе Атырауской области и землях города Атырау. Создан постановлением Правительства Республики Казахстан № 119 «О некоторых вопросах создания государственного учреждения» Государственный природный резерват «Акжайык» от 6 февраля 2009 года в дельте реки Урал и прилегающем побережье Каспийского моря.

Первого апреля 2009 года территория дельты реки Урал и прилегающего побережья Каспийского моря включена в список водно-болотных угодий международного значения. Она стала второй казахстанской территорией после Тенгиз-Коргалжынской системы озер, вошедшей в данный список.



В 2014 году резерват вошел во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.