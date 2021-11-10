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В Атыраускую область доставят свыше 153 тысяч доз вакцины Pfizer

10 Ноября 2021 19:28
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В Атыраускую область доставят свыше 153 тысяч доз вакцины Pfizer

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атыраускую область доставят 153 270 доз вакцины Pfizer, передаёт корреспондент МИА «КАЗИНФОРМ».

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Об этом сообщили на заседании регионального штаба по вакцинации под председательством заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой.

«Согласно информации Министерства здравоохранения, вакцину Pfizer планируется вводить детям в возрасте от 12 до 18 лет, беременным и женщинам в период лактации. 3 ноября в нашем регионе специально побывали 6 представителей Всемирной организации здравоохранения, которые провели широкую разъяснительную работу с местными врачами о всех тонкостях применении вакцины Pfizer. В ней приняли участие и врачи из районов. В Атыраускую область будет поэтапно завезено 153 270 доз вакцины Pfizer - I-го и II-го компонентов. Поступит она до конца ноября», - сообщила Бакытгуль Хаменова.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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