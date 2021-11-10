В Атыраускую область доставят свыше 153 тысяч доз вакцины Pfizer

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атыраускую область доставят 153 270 доз вакцины Pfizer, передаёт корреспондент МИА «КАЗИНФОРМ».

Об этом сообщили на заседании регионального штаба по вакцинации под председательством заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой.

«Согласно информации Министерства здравоохранения, вакцину Pfizer планируется вводить детям в возрасте от 12 до 18 лет, беременным и женщинам в период лактации. 3 ноября в нашем регионе специально побывали 6 представителей Всемирной организации здравоохранения, которые провели широкую разъяснительную работу с местными врачами о всех тонкостях применении вакцины Pfizer. В ней приняли участие и врачи из районов. В Атыраускую область будет поэтапно завезено 153 270 доз вакцины Pfizer - I-го и II-го компонентов. Поступит она до конца ноября», - сообщила Бакытгуль Хаменова.