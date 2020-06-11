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В Атырауской области зарегистрировано пять новых случаев коронавируса

11 Июня 2020 13:33
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В Атырауской области зарегистрировано пять новых случаев коронавируса

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусом с симптомами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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«Трое заболевших - жители города Атырау. Это женщины, 1992, 1999 годов рождения, и один мужчина, 1995 года рождения. Все они обратились к медикам в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. Еще двое зараженных - жители Кызылкогинского района. Это мужчины, 1971, 1968 годов рождения, у одного ПЦР-анализы были взяты в связи с контактом с ранее заболевшим, а у второго COVID-19 был выявлен при прохождении скрининга», - сообщает пресс-служба.

В акимате проинформировали, что выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего в регионе выявлено 1 232 человека с коронавирусной инфекцией. Выздоровевших - 876 .


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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