АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области запущена восьмая кислородная станция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Станция для снабжения пациентов кислородом заработала в Индерской районной больнице. Она стала восьмой в Атырауской области. До этого централизованные кислородные станции уже работали в областном перинатальном центре, областном кардиологическом центре, областной больнице, модульной инфекционной больнице города Атырау, областной больнице №2, Курмангазинской и Кызылкогинской районных больницах», - рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Здесь сообщили, что в текущем году планируется установка кислородной станции в еще одной медицинской организации - строящейся модульной инфекционной больнице города Кульсары.