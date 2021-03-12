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    14:28, 12 Март 2021 | GMT +6

    В Атырауской области запущена восьмая кислородная станция

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области запущена восьмая кислородная станция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Станция для снабжения пациентов кислородом заработала в Индерской районной больнице. Она стала восьмой в Атырауской области. До этого централизованные кислородные станции уже работали в областном перинатальном центре, областном кардиологическом центре, областной больнице, модульной инфекционной больнице города Атырау, областной больнице №2, Курмангазинской и Кызылкогинской районных больницах», - рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Здесь сообщили, что в текущем году планируется установка кислородной станции в еще одной медицинской организации - строящейся модульной инфекционной больнице города Кульсары.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Акимат
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