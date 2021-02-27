АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области закрыли трассу на Макат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям области, для движения автотранспорта закрыта трасса сообщением Сагиз – Жамансор - Макат. Причина – гололед, образовавшийся после прошедшего мокрого снега.

Ранее жителей региона предупредили об усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду, тумане и гололеде.

В Атырау с 17 февраля, когда выпал первый снег, и по 25 февраля в травматологический пункт областной больницы обратились или были доставлены 329 человек.