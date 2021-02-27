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    23:15, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    В Атырауской области закрыли трассу на Макат

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области закрыли трассу на Макат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям области, для движения автотранспорта закрыта трасса сообщением Сагиз – Жамансор - Макат. Причина – гололед, образовавшийся после прошедшего мокрого снега.

    Ранее жителей региона предупредили об усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду, тумане и гололеде.

    В Атырау с 17 февраля, когда выпал первый снег, и по 25 февраля в травматологический пункт областной больницы обратились или были доставлены 329 человек.

    Теги:
    Дороги Атырауская область Погода МЧС Регионы Казахстана Транспорт Другие государственные органы Общество Безопасность
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