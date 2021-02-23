В Атырауской области закрыли несколько трасс

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области из-за ухудшившейся погоды закрыли несколько трасс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, 22 февраля с 21:00 часов временно приостановлено движение на автодорогах республиканского значения Атырау-Уральск, Атырау-Доссор-Кульсары-Бейнеу и областного значения Атырау-Индер-Карабау-Миялы-Сагиз. Такое решение принято АО НК «КазАвтоЖол» в связи со снежной бурей, обрушившейся на регион», - сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.



