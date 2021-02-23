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    23:15, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    В Атырауской области закрыли несколько трасс

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области из-за ухудшившейся погоды закрыли несколько трасс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, 22 февраля с 21:00 часов временно приостановлено движение на автодорогах республиканского значения Атырау-Уральск, Атырау-Доссор-Кульсары-Бейнеу и областного значения Атырау-Индер-Карабау-Миялы-Сагиз. Такое решение принято АО НК «КазАвтоЖол» в связи со снежной бурей, обрушившейся на регион», - сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.



    Теги:
    Дороги Атырауская область Погода Происшествия, ЧС
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