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    05:10, 01 Май 2021 | GMT +6

    В Атырауской области загруженность реанимационных койко-мест превысила 40 процентов

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области загруженность реанимационных койко-мест превысила 40 процентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время лечение от COVID-19 и пневмонии в регионе проходят 646 человек. Загруженность составляет 31,2% (на 2068 койко-мест). В модульной больнице лечатся 188 пациентов, во второй областной больнице - 101 пациент, в районных инфекционных стационарах – 153, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 107. В реанимациях лежат 34 пациента, 7 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 41,9% (на 81 койко-место)», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Как ранее сообщалось, в Атырауской области работают 36 прививочных пунктов.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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