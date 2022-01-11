АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области зафиксировано 73 нарушения режима ЧП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в комендатуре Атырауской области, с момента объявления чрезвычайного положения в регионе зарегистрировано 73 факта нарушений режима ЧП. Задержаны 275 человек, участвовавших в незаконной акции.

49 сотрудников Департамента полиции и 27 солдат получили различные телесные повреждения. Выяснилось, что некоторые полицейские, несмотря на полученные травмы, продолжали свою работу по поддержанию правопорядка. В настоящее время полицейским поддерживать порядок помогают 62 волонтера. Ситуация в условиях чрезвычайного положения в Атырауской области полностью взята под контроль правоохранительных органов.

«При въезде в г. Атырау на всех трассах работают блокпосты. Комендантский час в области сохраняется с 23:00 до 07:00 утра. В этот период времени въезд в областной центр запрещен. Для обеспечения спокойствия общества личный состав полиции на 100% работает в усиленном режиме. Если вы заметили какие-либо нарушения организованных групп, прошу жителей в обязательном порядке сообщить оператору 102. Прошу соблюдать ограничительные меры в период чрезвычайного положения, без острой необходимости не покидать свое жилище, не поддаваться провокациям», - сообщил комендант Атырауской области Камза Умбеткалиев.