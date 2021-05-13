В Атырауской области за сутки привились от коронавируса 863 человека

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. За сутки от коронавируса прививки получили 863 атыраусцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax получили 863 местных жителя. Из них 24 медработника, 51 педагог, 21 полицейский, 8 студентов, 1 сотрудник закрытого учреждения, 57 сотрудников правоохранительных органов, 9 госслужащих, 6 человек с хроническими заболеваниями, 686 местных жителей.

В период с 1 февраля по 12 мая 2021 года I компонентом вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax вакцинированы 41714 человек. II компонентом вакцин привиты 14313 человек.

В регионе работают 36 стационарных и 10 передвижных пунктов вакцинации.

Как ранее сообщалось, 7500 доз вакцины Hayat-Vax доставлено в Атыраускую область.