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    13:34, 13 Май 2021 | GMT +6

    В Атырауской области за сутки привились от коронавируса 863 человека

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. За сутки от коронавируса прививки получили 863 атыраусцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax получили 863 местных жителя. Из них 24 медработника, 51 педагог, 21 полицейский, 8 студентов, 1 сотрудник закрытого учреждения, 57 сотрудников правоохранительных органов, 9 госслужащих, 6 человек с хроническими заболеваниями, 686 местных жителей.

    В период с 1 февраля по 12 мая 2021 года I компонентом вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax вакцинированы 41714 человек. II компонентом вакцин привиты 14313 человек.

    В регионе работают 36 стационарных и 10 передвижных пунктов вакцинации.

    Как ранее сообщалось, 7500 доз вакцины Hayat-Vax доставлено в Атыраускую область.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Вакцинация
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