В Атырауской области за сутки не выявлено заболевших COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области за сутки не выявлено ни одного человека, заболевшего COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки COVID-19 среди жителей региона не выявлен, от опасной инфекции вылечились 28 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 273 человека, в модульной больнице – 27 пациентов, в районных инфекционных стационарах – четыре пациента.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.