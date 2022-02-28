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В Атырауской области за сутки не выявлено заболевших COVID-19
28 Февраля 2022 15:01
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области за сутки не выявлено ни одного человека, заболевшего COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки COVID-19 среди жителей региона не выявлен, от опасной инфекции вылечились 28 человек.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 273 человека, в модульной больнице – 27 пациентов, в районных инфекционных стационарах – четыре пациента.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.
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