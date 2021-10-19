В Атырауской области высадят 7 млн саженцев деревьев

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области за пять лет планируется высадить 7 млн саженцев деревьев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области разработан комплексный план воспроизводства лесов и лесоразведения на 2021-2025 годы. На этот год запланирована посадка 905 тысяч деревьев на 309 га. Из них весной 2021 года высажено более 700 тысяч деревьев на 250 га земли. Остальные деревья планируется посадить этой осенью. Деревья будут посажены в лесных массивах Курмангазинского, Индерского, Махамбетского районов, на территории города Атырау, а также в населенных пунктах. Уход за посаженными деревьями, полив, прополка будут осуществляться учреждениями лесного хозяйства и животного мира»,- сообщила заместитель руководителя управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Нургуль Калиева.

В посадке деревьев и зеленых насаждений принимают участие волонтеры, представители НПО и ОО, госслужащие, а также все жители региона.

«В течение 5 лет в Атырауской области планируется высадить 7 млн деревьев на 2 тысячах гектарах земли», - сообщила Нургуль Калиева.

Первая осенняя посадка саженцев деревьев стартовала 16 октября. В рамках акции «Бұл менің ағашым» было посажено около 1000 саженцев.