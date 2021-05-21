В Атырауской области выросло число вновь инфицированных коронавирусом

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области, где несколько дней наблюдалось снижение числа вновь инфицированных, число заболевших вновь выросло. За сутки заболели 79 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, за последние сутки в городе Атырау подтверждено 60 случаев заражения КВИ, в результате скрининга выявлено 6 заболевших на месторождении Тенгиз. Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 7 зараженных, в по одному случаю заболевания в Индерском и Исатайском районах, по два – в Макатском и Махамбетском районах. Заболевание у 27 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 52 человек симптоматика отсутствует. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 566 человек, в модульной больнице – 156, во второй областной больнице – 120 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 49, в районных инфекционных стационарах – 133. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 65.

По темпам распространения коронавирусной инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.