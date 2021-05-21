+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 427.54 EUR 521.98
RUB 5.8 CNY 66.4
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Атырауской области выросло число вновь инфицированных коронавирусом

21 Мая 2021 01:09
Поделиться:
В Атырауской области выросло число вновь инфицированных коронавирусом

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области, где несколько дней наблюдалось снижение числа вновь инфицированных, число заболевших вновь выросло. За сутки заболели 79 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Атырау тушат пожар на побережье Каспийского моря
Около 200 тысяч человек привились от коронавируса в Туркестанской области В Атырау старшеклассники стали наставниками для воспитанников детского дома Карантинные меры в ВКО продлили до 6 июня

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, за последние сутки в городе Атырау подтверждено 60 случаев заражения КВИ, в результате скрининга выявлено 6 заболевших на месторождении Тенгиз. Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 7 зараженных, в по одному случаю заболевания в Индерском и Исатайском районах, по два – в Макатском и Махамбетском районах. Заболевание у 27 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 52 человек симптоматика отсутствует. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 566 человек, в модульной больнице – 156, во второй областной больнице – 120 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 49, в районных инфекционных стационарах – 133. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 65.

По темпам распространения коронавирусной инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
В Атырау тушат пожар на побережье Каспийского моря
Около 200 тысяч человек привились от коронавируса в Туркестанской области
В Атырау старшеклассники стали наставниками для воспитанников детского дома
Карантинные меры в ВКО продлили до 6 июня
Популярное
1 «Астана Су Арнасы» предупредила жителей столицы о прекращении подачи воды
2 Стоит ли казахстанцам бояться индийского штамма, ответили в Минздраве
3 2433 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
4 В летний сезон увеличится количество поездов
5 В столице выявили строительные компании, не имеющие специального разрешения
Читайте также
Около 200 тысяч человек привились от коронавируса в Туркестанской области
В Атырау старшеклассники стали наставниками для воспитанников детского дома
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анастасия Палагутина
Анастасия Палагутина
954-047
rusred@inform.kz

Архив