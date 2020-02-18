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В Атырауской области вынесен приговор сбившему насмерть человека полицейскому

18 Февраля 2020 22:38
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В Атырауской области вынесен приговор сбившему насмерть человека полицейскому

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области вынесен приговор сбившему человека полицейскому, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе областного суда, судебные разбирательства в отношении сотрудника полиции, сбившего в октябре прошлого года в селе Зинеден человека, проходил в Махамбетском районном суде. В ходе судебных слушаний было доказано, что полицейский не только сбил насмерть человека, но и скрылся с места ДТП.

Судом виновник смертельного ДТП был признан виновным по двум статьям УК РК. Учтя ряд смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2,5 года.

Как ранее сообщалось, сбив человека, полицейский уехал с места ДТП в Атырауской области.


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Ключевые слова: Атырауская область, ДТП, Суды, МВД РК,
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Автор:

А. Соколов

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