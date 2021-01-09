В Атырауской области выборы пройдут на 265 участках

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области к выборам подготовлены 265 избирательных участков. Из них в городе Атырау – 117, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает служба коммуникаций Атырауской области, организованы Call-центры при акиматах города Атырау и районов. Обратившись в Call-центры, можно уточнить адрес избирательного участка; получить справку об избирательном участке, где вы зарегистрированы, после предоставления ИИН.

Всю необходимую информацию о выборах и телефоны Call-центров можно найти на сайте sailau.atyrau.gov.kz . Голосование избирателей в регионе начнется 10 января в 7.00 часов по местному времени и продлится до 20.00 вечера.