В Атырауской области врачи реанимировали упавшего в реку малыша
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Упавшего в речку Курсай малыша спасли в Жылыойском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Когда поступил звонок на станцию скорой помощи, наша бригада выехала без промедления. Три минуты, и мы уже оказались на месте. По словам родителей, трехлетний ребенок играл на берегу речки Курсай и случайно упал в воду. Папа тут же прыгнул за малышом, сумел вытащить его, но тот успел наглотаться воды. На момент нашего прибытия дыхательные пути пострадавшего были заблокированы, ребенок был без сознания, посиневший и с переохлаждением. Еще минута в таком состоянии, и мы бы потеряли его», - рассказала фельдшер Ботагоз Багытжанова.
Врачи приняли решение проводить реанимационные мероприятия на месте, сначала очистили легкие мальчика от воды, а затем одновременно провели непрямой массаж сердца, подали кислород и, завернув ребенка в теплое одеяло, вместе с бабушкой доставили в центральную районную больницу. Сейчас здоровью маленького пациента уже ничего не угрожает.
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