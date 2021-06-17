В Атырауской области возобновили вакцинацию вторым компонентом «Спутник V»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сертификаты на 39 850 доз II компонента вакцины «Спутник V» прибыли из России. Вакцина доставлена во все прививочные пункты региона. За сутки второй компонент получил 1621 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в регионе продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19. За сутки первый компонент вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax получили 872 местных жителя. Среди привившихся 15 медиков, 46 педагогов, один полицейский, 13 студентов, 10 сотрудников закрытых учреждений, девять сотрудников правоохранительных органов, трое госслужащих, 16 человек с хроническими заболеваниями, 759 местных жителей.

Всего с 1 февраля первым компонентом вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax вакцинировано 68 411 человек. Вторым компонентом вакцин привит 25 241 местный житель.



Напомним, ранее о ситуации со вторым компонентом вакцины «Спутник V» рассказали в областном управлении здравоохранения. Как сообщалось, на фармацевтический склад Атырауской области в июне 2021 года было доставлено 39 850 доз второго компонента вакцины «Спутник V», однако прибытие сертификатов на них из России задерживалось.



