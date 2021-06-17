В Атырауской области возобновили вакцинацию вторым компонентом «Спутник V»
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в регионе продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19. За сутки первый компонент вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax получили 872 местных жителя. Среди привившихся 15 медиков, 46 педагогов, один полицейский, 13 студентов, 10 сотрудников закрытых учреждений, девять сотрудников правоохранительных органов, трое госслужащих, 16 человек с хроническими заболеваниями, 759 местных жителей.
Всего с 1 февраля первым компонентом вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax вакцинировано 68 411 человек. Вторым компонентом вакцин привит 25 241 местный житель.
Напомним, ранее о ситуации со вторым компонентом вакцины «Спутник V» рассказали в областном управлении здравоохранения. Как сообщалось, на фармацевтический склад Атырауской области в июне 2021 года было доставлено 39 850 доз второго компонента вакцины «Спутник V», однако прибытие сертификатов на них из России задерживалось.