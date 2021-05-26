В Атырауской области вновь выросло число заболевших COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области вновь выросло число выявленных носителей коронавируса - за сутки заболели 64 человека. Днём ранее было 36, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в городе Атырау подтверждено 35 случаев заражения COVID-19, в результате скрининга выявлено 12 заболевших на месторождении Тенгиз. Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 7 зараженных COVID-19, в Индерском районе - 3, в Исатайском - 4, в Курмангазинском - 2 заболевших, в Махамбетском районе - 1. Заболевание у 30 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 34 человек симптоматика отсутствует.

За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 52 человека. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 516 человек, в модульной больнице - 144, во второй областной больнице – 133 пациента, во фтизиопульмонологическом центре – 47, в районных инфекционных стационарах - 127. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 56.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.