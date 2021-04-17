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    23:23, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    В Атырауской области вновь растет число инфицированных COVID-19

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области после снижения числа заболевших коронавирусом, вновь растет число инфицированных. За последние сутки выявлено 117 заболевших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По-прежнему по числу заболевших «лидирует» город Атырау, где подтверждено 90 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 7 заболевших на месторождении Тенгиз. Растет число зараженных и в районах области. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 1 жителя Кызылкугинского района, у 5 жителей Курмангазинского, у 6 жителей Махамбетского, по 4 случая заболевания в Индерском и Жылыойском районах. Заболевание у 64 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 53 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 16 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 887 человек, в модульной больнице - 177, в инфекционном стационаре областной больницы - 94 пациента, в районных инфекционных стационарах - 122. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 155», - сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения.

    Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

    Как ранее сообщалось, в регионе прививки от COVID-19 получили 12 330 человек.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Главная
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