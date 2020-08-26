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В Атырауской области вновь новый главный санитарный врач

26 Августа 2020 22:10
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В Атырауской области вновь новый главный санитарный врач

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Приказом министра здравоохранения РК Асылбек Шаров назначен главным государственным санитарным врачом Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Асылбек Шаров родился в Мангыстауской области в 1983 году. По специальности - врач-гигиенист, эпидемиолог, в 2006 году окончил Западно-Казахстанскую медицинскую академию имени М. Оспанова.

Трудовую деятельность Асылбек Шаров начал в 2006 году главным специалистом управления санитарно-эпидемиологической станции г. Жанаозена. С 2006 по 2011 годы - главный специалист отдела по надзору радиационной безопасности департамента СЭС Мангыстауской области. С 2011 по 2012 годы - руководитель управления СЭС Каракиинского района. С 2012 по 2014 годы руководил управлением СЭС Жанаозена, а также управлением по защите прав потребителей Жанаозена. В начале 2020 года был назначен акимом села Шетпе.

Отметим, Асылбек Шаров – это шестой по счету назначенный с начала года в Атырауской области главный санитарный врач.

Фото: ainews.kz
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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Назначения  
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Автор:

Виктор Сутягин

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