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    06:30, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    В Атырауской области ветром сорвало крышу со средней школы

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области ветром сорвало крышу со средней школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ЧП, о котором стало известно от пользователей социальных сетей, произошло 6 апреля под вечер в населенном пункте Суюндукский Курмангазинского района.

    По сообщению департамента по ЧС региона, это случилось в то время, когда и учащиеся, и учителя уже разошлись по домам. В настоящее время устанавливается масштаб произошедшего. Школа была построена в 1984 году.

    Накануне ДЧС Атырауской области предупредил жителей региона о штормовом ветре и пыльной буре.



    Теги:
    Атырауская область Происшествия
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