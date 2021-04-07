06:30, 07 Апрель 2021 | GMT +6
В Атырауской области ветром сорвало крышу со средней школы
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области ветром сорвало крышу со средней школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ЧП, о котором стало известно от пользователей социальных сетей, произошло 6 апреля под вечер в населенном пункте Суюндукский Курмангазинского района.
По сообщению департамента по ЧС региона, это случилось в то время, когда и учащиеся, и учителя уже разошлись по домам. В настоящее время устанавливается масштаб произошедшего. Школа была построена в 1984 году.
Накануне ДЧС Атырауской области предупредил жителей региона о штормовом ветре и пыльной буре.