В Атырауской области вакциной Pfizer привито 7704 женщин и подростков

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привились 7 704 беременные и кормящие женщины, а также подростки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в регионе вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции прививки получили 7 704 человека. Из них 378 – беременные женщины, 3 174 – кормящие матери, 4 127 – это подростки в возрасте от 12 до 18 лет. А также 14 человек имеющих инвалидность.

«Женщины прививаются при их согласии, подростки – с согласия законного представителя», - подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Ревакцинацию вакциной Pfizer прошли 3510 жителей Атырауской области.