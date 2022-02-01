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В Атырауской области вакциной Pfizer привито 5 304 человека
1 Февраля 2022 19:28
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области продолжается вакцинация подростков, беременных и женщин в период лактации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, по данным на сегодняшний день, вакциной Pfizer привито 5 304 человека. Это 250 беременных женщин; 2 318 кормящих матерей; 2 736 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
Всего в регионе вакцинации от COVID-19 подлежат 63 619 женщин и подростков. Из этого числа: 6 095 беременных; 12 395 кормящих матерей; 45 165 подростков.
Как ранее сообщалось, в Атырауской области резко снизилось число заболевших COVID-19.
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