В Атырауской области вакциной Pfizer привито 5 304 человека

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области продолжается вакцинация подростков, беременных и женщин в период лактации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, по данным на сегодняшний день, вакциной Pfizer привито 5 304 человека. Это 250 беременных женщин; 2 318 кормящих матерей; 2 736 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Всего в регионе вакцинации от COVID-19 подлежат 63 619 женщин и подростков. Из этого числа: 6 095 беременных; 12 395 кормящих матерей; 45 165 подростков.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области резко снизилось число заболевших COVID-19.