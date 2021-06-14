В Атырауской области в стационарах от COVID-19 лечится 341 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 341 житель Атырауской области проходит лечение от коронавирусной инфекции в стационарах региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в городе Атырау подтверждено 38 случаев заражения Covid-19, в результате скрининга выявлено двое заболевших на месторождении Тенгиз. Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском, Индерском и Макатском районе выявлены по одному случаю заболевания.

Болезнь у 17 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 26 человек симптоматика отсутствует.

За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 11 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 528 человек, в модульной больнице - 118, во второй областной больнице – 100 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 17, в районных инфекционных стационарах - 64. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 42.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

Как ранее сообщалось, 65,5 тыс. жителей Атырауской области привились первым компонентом от коронавируса.