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В Атырауской области в школах и детсадах установлено 200 тревожных кнопок

14 Февраля 2023, 21:17
В Атырауской области в школах и детсадах установлено 200 тревожных кнопок

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области для обеспечения охраны в школьных и дошкольных учреждениях с 2021 по 2022 год установлено 200 тревожных кнопок на сумму 88 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в 200 общеобразовательных школах и детсадах установлены тревожные кнопки, также смонтировано 9109 систем видеонаблюдения. 137 школ присоединились к центру оперативного управления департамента полиции. Специализированное охранное обслуживание имеется в 17 школах города, а также в 20 школах г. Кульсары, турникеты установлены в 158 школах области. 151 государственный детский сад оснащен 5397 системами видеонаблюдения, 20 детских садов подключены к Центру оперативного управления через «Сергек», в 74 детских садах установлены турникеты. Кроме того, в 17 колледжах имеется 695 систем видеонаблюдения, в 3 работает специализированная охрана, в 11 установлены турникеты, в 4-х имеется тревожная кнопка», - сообщили в пресс-службе управления образования региона.

На обеспечение охраны в образовательных учреждениях с 2021 по 2022 год было выделено более 88 миллионов тенге.

В 2023 году программа по установке систем видеонаблюдения и тревожных кнопок в области будет продолжена.


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