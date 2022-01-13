В Атырауской области в инфекционных стационарах загружено 62 % мест

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в инфекционных стационарах загружено 62 % мест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 363 человека. Загруженность составляет 62,2% (на 580 койко-мест). Ещё в начале января в области в одном стационаре оставалось менее 50 инфицированных. Остальные стационары были закрыты.

В отделениях реанимации лежат 10 пациентов, 1 из них подключен к аппарату ИВЛ. Загруженность составляет 17,2% (на 58 мест). Летальных исходов за последние сутки от коронавирусной инфекции в регионе нет.

Как ранее сообщалось, число болеющих коронавирусом резко растет в Атырауской области.



