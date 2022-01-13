В Атырауской области в инфекционных стационарах загружено 62 % мест
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в инфекционных стационарах загружено 62 % мест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 363 человека. Загруженность составляет 62,2% (на 580 койко-мест). Ещё в начале января в области в одном стационаре оставалось менее 50 инфицированных. Остальные стационары были закрыты.
В отделениях реанимации лежат 10 пациентов, 1 из них подключен к аппарату ИВЛ. Загруженность составляет 17,2% (на 58 мест). Летальных исходов за последние сутки от коронавирусной инфекции в регионе нет.
Как ранее сообщалось, число болеющих коронавирусом резко растет в Атырауской области.
- Медики не исключают наличие штамма «Омикрон» в Акмолинской области
- В Атырау запретили партнерские роды из-за вспышки COVID-19
- Медработникам и казахстанцам 60+ разрешена ревакцинация Pfizer - постановление
- «Зеленый» статус будет нужен для входа в спортцентры, бассейны, сауны и бани в Казахстане
- Рисков нет ни для мамы, ни для малыша - врач о вакцинации беременных женщин
- Акмолинская область перешла в «желтую» зону
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана