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В Атырауской области в инфекционных стационарах загружено 62 % мест

13 Января 2022 22:12
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В Атырауской области в инфекционных стационарах загружено 62 % мест

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в инфекционных стационарах загружено 62 % мест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 363 человека. Загруженность составляет 62,2% (на 580 койко-мест). Ещё в начале января в области в одном стационаре оставалось менее 50 инфицированных. Остальные стационары были закрыты.

В отделениях реанимации лежат 10 пациентов, 1 из них подключен к аппарату ИВЛ. Загруженность составляет 17,2% (на 58 мест). Летальных исходов за последние сутки от коронавирусной инфекции в регионе нет.

Как ранее сообщалось, число болеющих коронавирусом резко растет в Атырауской области.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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