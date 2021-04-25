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    23:30, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    В Атырауской области в инфекционных стационарах находятся 663 пациента

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области, где продолжается рост заболевших коронавирусной инфекцией, в стационарах лечатся 663 пациента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние сутки в области выявлено 128 инфицированных коронавирусом, из них в городе Атырау подтверждено 100 случаев заражения. В результате скрининга было выявлено 10 заболевших на месторождении Тенгиз. Растет число зараженных и в районах области. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился у двоих жителей Жылыойского района, у двоих жителей Индерского, у 10 жителей Курмангазинского, у двоих жителей Исатайского и у двоих жителей Макатского районов.

    Заболевание у 73 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 55 человека симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 92 человека. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1192 человека, в модульной больнице –179, в инфекционном стационаре областной больницы – 94, во фтизиопульмонологическом центре – 76, в районных инфекционных стационарах – 149 пациентов. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 165», – сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

    Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

    Как ранее сообщалось, в Атырау доставили морозильные камеры для хранения вакцины.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Вакцинация
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