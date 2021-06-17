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    22:13, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    В Атырауской области в инфекционных стационарах лечатся 335 человек

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области с 500 до 335 снизилось число пациентов, проходящих лечение от коронавирусной инфекции в стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 52 инфицированных коронавирусом. В городе Атырау подтвержден 41 случай заражения Covid-19. В Жылыойском районе выявлено 4 заболевших, в Индерском районе - 2 зараженных Covid-19, в Исатайском и Курмангазинском районах - по одному случаю заболевания, в Макатском районе - 3 человека.

    Заболевание у 25 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 27 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 113 человек.
    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 473 человека, в модульной больнице - 111, во второй областной больнице – 108 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 18, в районных инфекционных стационарах - 60. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 38.
    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

    Как ранее сообщалось, 953 жителя Атырауской области привились от COVID-19 за сутки.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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