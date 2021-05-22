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    20:52, 21 Май 2021 | GMT +6

    В Атырауской области в ходе конфликта между школьниками прозвучал выстрел

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Кульсары Атырауской области в ходе конфликта между школьниками прозвучал выстрел. Информация об этом появилась в социальных сетях, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента полиции Атырауской области подтвердили факт. Сообщив, что инцидент между подростками произошёл около одного из местных кафе. Подростки были задержаны прибывшими к месту ЧП полицейскими и доставлены в участок. За то, что несовершеннолетние в ночное время находились на улице в отношении их родителей составлены административные протоколы.

    Как проинформировали в пресс-службе, по факту прозвучавшего выстрела районный отдел полиции проводит досудебное расследование по статье 293 УК РК («Хулиганство»). Как подчеркнули в полиции, в результате инцидента пострадавших нет.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Общество Правоохранительные органы
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