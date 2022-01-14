В Атырауской области в ДТП погибли пять человек

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в ДТП погибли пять человек, один ранен, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«14 января около 11:30 на 15 километре трассы Кульсары-Бейнеу столкнулись автомобили Honda Odessey, состоящий на учете в Армении, и ВАЗ- 2115, состоящий на учете в РФ. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель1996 г.р. и 3 пассажира автомобиля ВАЗ-2115. Водитель и пассажир второго автомобиля доставлены в больницу Жылыойского района. В результате от полученных травм пассажир Honda Odessey скончался в больнице. В настоящее время начато расследование»,- проинформировали в пресс-службе ДП региона.

Водитель автомашины ВАЗ- 2115 не имел права управления транспортным средством.



