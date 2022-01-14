+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 433.69 EUR 497.4
RUB 5.81 CNY 68.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Атырауской области в ДТП погибли пять человек

14 Января 2022 16:11
Поделиться:
В Атырауской области в ДТП погибли пять человек

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в ДТП погибли пять человек, один ранен, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Два мародера с элитными вещами и оружием задержаны в Алматы
«Красный» уровень снят, режим ЧП продолжается - комендатура Костанайской области Залетевшего в подъезд ястреба спасли в Атырау Таксист помог вычислить мародера в Алматы

«14 января около 11:30 на 15 километре трассы Кульсары-Бейнеу столкнулись автомобили Honda Odessey, состоящий на учете в Армении, и ВАЗ- 2115, состоящий на учете в РФ. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель1996 г.р. и 3 пассажира автомобиля ВАЗ-2115. Водитель и пассажир второго автомобиля доставлены в больницу Жылыойского района. В результате от полученных травм пассажир Honda Odessey скончался в больнице. В настоящее время начато расследование»,- проинформировали в пресс-службе ДП региона.

Водитель автомашины ВАЗ- 2115 не имел права управления транспортным средством.



Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #ДТП  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Два мародера с элитными вещами и оружием задержаны в Алматы
«Красный» уровень снят, режим ЧП продолжается - комендатура Костанайской области
Залетевшего в подъезд ястреба спасли в Атырау
Таксист помог вычислить мародера в Алматы
Популярное
1 КНБ РК сделал заявление о Самате Абише
2 Ужесточение карантина ждет с 14 января жителей Акмолинской области
3 В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
4 В отношении шымкентского филиала «КазТрансГаз Аймак» составили четыре административных протокола
5 Райхан Койшанова назначена главным санитарным врачом Актюбинской области
6 В Нур-Султане отменили «красный» уровень террористической опасности
Читайте также
В Атырау запретили партнерские роды из-за вспышки COVID-19
О метели, тумане и гололеде предупредили жителей Атырауской области
КНБ РК сделал заявление о Самате Абише
Ужесточение карантина ждет с 14 января жителей Акмолинской области
В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
В отношении шымкентского филиала «КазТрансГаз Аймак» составили четыре административных протокола
Райхан Койшанова назначена главным санитарным врачом Актюбинской области
В Нур-Султане отменили «красный» уровень террористической опасности
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив