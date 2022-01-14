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В Атырауской области в ДТП погибли пять человек
14 Января 2022 16:11
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в ДТП погибли пять человек, один ранен, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«14 января около 11:30 на 15 километре трассы Кульсары-Бейнеу столкнулись автомобили Honda Odessey, состоящий на учете в Армении, и ВАЗ- 2115, состоящий на учете в РФ. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель1996 г.р. и 3 пассажира автомобиля ВАЗ-2115. Водитель и пассажир второго автомобиля доставлены в больницу Жылыойского района. В результате от полученных травм пассажир Honda Odessey скончался в больнице. В настоящее время начато расследование»,- проинформировали в пресс-службе ДП региона.
Водитель автомашины ВАЗ- 2115 не имел права управления транспортным средством.
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