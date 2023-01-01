В Атырауской области в 2023 году продолжится строительство социальных объектов

1 Января 2023, 23:00

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Социально-экономическое развитие Атырауской области в 2023 году продолжится согласно принятому комплексному плану, утвержденному до 2025 года. В первую очередь акцент будет сделан на строительстве жилья, школ, автодорог, медицинских и культурных учреждений, спортивных сооружений, а также на проектах по газо- и водоснабжению региона, развитию рыбной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Атырауская область является промышленным регионом, основу экономики которой составляет нефть и ее переработка. Но регион еще славится своими рыбными богатствами.

В Атырау в сфере рыбного хозяйства будет реализовано 9 инвестиционных проектов на сумму 16,3 млрд тенге.

За 11 месяцев 2022 года в Каспийском море, реках Урал и Кигач выловлено около 14 тысяч тонн рыбы. Из них переработано 13,2 тысяч тонны, 12,7 тысяч тонны продукции экспортировано в Российскую Федерацию, Азербайджан, Израиль и другие страны. Также в Атырауской области реализуется ряд мер по сохранению и воспроизводству рыбных запасов. В частности, в целях сохранения и воспроизводства запасов осетровых рыб в регионе ежегодно в реку Урал выпускается 8 млн мальков. В регионе были проведены дноуглубительные работы в реках Урал и Кигач на площади 169 километров, в период с 2022-го по 2026 годы планируется углубить еще 295 километров.

Мероприятия по борьбе с браконьерством проводятся систематически. В 2022 году зарегистрировано 2620 административных и 62 уголовных дела. В результате совместных мер правоохранительных органов факты браконьерства снизились по сравнению с прошлым годом. В целях укрепления материально-технической базы Урало-Каспийской межобластной инспекции рыбного хозяйства приобретены 10 скоростных катеров «Corvet 600», 10 подвесных моторов марки «Mercury 200», 1 брандвахта, 9 автомобилей.

В регионе наряду с рыболовством осуществляется развитие товарного рыбоводства.

Планируется реализовать 9 инвестиционных проектов на сумму 16,3 млрд тенге. Из них 8 - в рыбоводстве, а один проект предполагает строительство рыбоперерабатывающего цеха. В результате этих проектов объем товарного рыбоводства увеличится с 78 тонн до 15 тысяч тонн, экспорт рыбной продукции - с 12,7 тысяч тонн до 25 тысяч тонн. Кроме того, будет создано 511 новых постоянных рабочих мест.

Всего в Атырауской области действует 21 субъект рыбного хозяйства, из них 19 занимаются промысловым рыболовством и 2 - товарным рыбоводством. На этих предприятиях постоянно трудоустроены 614 человек и сезонно заняты 3217 человек.

В Атырауской области в 2023 году начнутся работы по водоснабжению 14 населенных пунктов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Данияр Мукишев.

«В ушедшем году завершено строительство и сданы в эксплуатацию водопроводные сети в шести сельских населенных пунктах - Көкарна, Қаракөл, Айдын, Бүйрек, Қосқұлақ, Кенбай. В населенных пунктах Аққора, Қоныстану, Қоғам, Кенбай разъезді, Соркөл, Былпылдақты, Сарқұмақ, Қоңыраулы, Бала Ораз, Атамбаев, Есмахан, Көздіқара, Томан, Қошалақ будут проведены работы по строительству водопроводных сетей и установке комплексных блок-модулей очистки воды. В населенных пунктах Аққора, Қоныстану, Қоғам, разъезд Кенбай, Соркөл, Былқылдақты, Сарқұмақ, Қоңыраулы разработана проектно-сметная документация, а также предусмотрены средства для строительства водопроводов. Если работы по водоснабжению начнутся в первом квартале 2023 года, то вероятно, что завершены они будут до конца года», - сообщил Данияр Мукишев.

По его словам, на сегодня централизованным водоснабжением охвачены города Атырау, Кульсары и 11 населенных пунктов. Также есть три канализационных очистных сооружения, которые находятся в городе Атырау, в поселках Макат и Индер.

В этом году продолжается модернизация канализационных очистных сооружений на правом берегу города Атырау. Ведутся работы по модернизации фильтровальной станции №5 в городе Атырау.

В правобережной части города Атырау будут построены очистные сооружения.

Как сообщили в пресс-службе акима города, разработана проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений в правобережной части Атырау. На их возведение из бюджета выделено 21,2 млрд тенге. Для определения подрядной организации был проведен открытый электронный конкурс. По его итогам заключен договор с подрядным учреждением-победителем конкурса ТОО «Павлодарский речной порт».

Подрядным предприятием утвержден перечень производственных работ. В текущем году из республиканского и местного бюджетов выделено 6,8 млрд тенге.



В 2023 году газ проведут в 8 сел Атырауской области. Об этом сообщил заместитель акима региона Кайрат Нуртаев.

«В области в настоящее время газом обеспечены 88,4% населения. Это два города и 135 населенных пунктов региона. В 18 селах подача природного газа отсутствует. Это села Ниетбай, Кетебай, Кенорыс, Томан, Мынтобе, Аукайран, Айбас, Жаскайрат, Кызыл уй, Койсары, Ноябрьск, Ескене, Былкылдакты, Коныраулы, Таскудук, Саркудук, Сарколь, Кенбай. Ведется строительство газопровода в шести селах Кызылкогинского района и в двух селах Исатайского района. После завершения в 2023 году работ газом будут обеспечены 145 сельских населенных пунктов, или 93,5% населения», - сообщил Кайрат Нуртаев.

Кроме того, для увеличения мощности газопроводов разрабатывается проектно-сметная документация на строительство магистральных систем «АГТС Финская–120» и «Редут-АГРС Финская-120». Это позволит улучшить газоснабжение населенных пунктов.

На 2023 год продолжится решение проблемы с трехсменным обучением в средних школах.

«В городе и пригодных населенных пунктах в настоящее время ведется строительство 11 школ. Все их сдадут в будущем году. Новые учебные заведения возводятся в селах Жанаталап, Дамба, Акжар-2, Бірлік-2, Коктем-2, городских микрорайонах Нурсая, Сарыарка, Еркинкала-2, Таскала-2, Талгайран. Также ведется строительство средней школы №1 имени М. Жумабаева. А по школе на 600 мест в микрорайоне Балауса был получен государственный акт. Открытие этих школ позволит до минимума сократить трехсменное обучение», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Также через государственно-частное партнерство в городе Атырау, поселках Бисекты и Еркинкала-2 строится девять детских садов. В городе детсады откроются в новых микрорайонах. Также в 2023 году на территории города начнется строительство восьми школ по пилотному проекту «Комфортная школа».

В селе Карабау Кызылкогинского района Атырауской области построят начальную школу на 120 мест.

«В настоящее время разработан проект на строительство начальной школы на 120 мест в селе Карабау. Это один из самых отдаленных населенных пунктов в области. Кроме того, разрабатывается проект строительства детского сада на 100 мест в селе Ойыл, на 50 мест - в населенном пункте Тайсойган», - сообщили в пресс-службе района.

В Кызылкогинском районе сегодня работают районный методический центр, 12 детских садов, 19 школ и четыре учреждения дополнительного образования. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольными организациями составляет 87%, в возрасте от 3 до 6 лет – 100%.

«В 2022 году проведена модернизация школ в селах Карабау, Караколь и средней школы № 9 села Сагиз. В 2023 году будут модернизированы средние школы имени Б. Аманшина, Ы. Шорекова и Ш. Еркинова. В селе Жангельдин проходит капитальный ремонт миялинской средней школы», – сообщает пресс-служба района.

В рамках национального проекта развития сельских населенных пунктов на 2023 год планируется построить медицинские учреждения в 18 селах. В том числе 11 медицинских пунктов, одну врачебную амбулаторию, шесть фельдшерско-акушерских пунктов. Также в соответствии с Комплексным планом развития области в сельской местности планируется завершение строительство пяти объектов первичной медико-санитарной помощи.

«В 2022 году разработана проектно-сметная документация и проведена экспертиза. На этих объектах уже ведутся строительные работы. В микрорайоне Береке города Атырау строится врачебная амбулатория, в городе Кульсары – районная больница. Кроме того, проведены ремонтные работы в Индерской районной больнице, врачебной амбулатории в селе Тущикудук Исатайского района. В областном перинатальном центре и центре фтизиопульмонологии идет капитальный ремонт системы вентиляции»,- сообщили в пресс-службе областного акимата.

Также в планах на 2023 год строительство двух поликлиник на 250 посещений, центра психического здоровья на 250 коек, онкологического диспансера с радиологическим корпусом, станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями.

В Атырауской области в настоящее время строятся семь Домов культуры, в общей сложности рассчитанных на 1600 мест. Все их планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщил заместитель акима региона Кайрат Нуртаев.

Строятся они в селе Азгир Курмангазинского района - на 100 мест, в селах Хиуаз, Котяевка на 300 мест, в селе Тасшагыл Кызылкогинского района на 300 мест, а также в селах Тургызба, Шокпартогай, Майкомген Жылыойского района на 200 мест. Также завершится строительство визит-центра в селе Сарайшык Махамбетского района. А за счет средств местного бюджета запланировано начало строительства Домов культуры на 300 мест каждый в Бирликском и Коптогайском сельских округах Курмангазинского района.

В самом отдаленном Кызылкогинском районе Атырауской области построят четыре дома культуры.

«Строительные работы дома культуры в селе Мукур, которые начались в 2017 году и были приостановлены из-за безответственности подрядной компании, будут возобновлены в 2023 году. В селе Тасшагыл ведется строительство дома культуры на 300 мест, который введут в эксплуатацию в следующем году. Разработан проект по строительству дома культуры на 300 мест в селе Карабау. Кроме того, разрабатывается проектная документация на строительство дома культуры на 600 мест в селе Миялы и школ искусств в селе Сагиз и Миялы», – сообщил аким Кызылкогинского района Канат Азмуханов.

Всего районе работают 34 учреждения культуры: один районный и шесть сельских домов культуры, три сельских клуба, районная централизованная библиотека, районная детская библиотека, одна сельская детская библиотека, 20 сельских библиотек, один музей.

В Махамбетском районе Атырауской области построят 8 спортивных объектов.Об этом сообщил аким района Кайрат Нурлыбаев.

«Согласно плану развития района на 2022-2025 годы, запланировано строительство спортивного комплекса в селе Бейбарыс и спортивной площадки в селе Таңдай Махамбетского района. Также внесено в план сооружение спортивного комплекса в селе Ортакшыл. Еще по программе развития территории Махамбетского района на 2022-2025 годы в план на 2023 год включено строительство открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в селах Актогай, Тандай, Талдыколь, Есбол, Жалгансай», - сообщил Кайрат Нурлыбаев.

В настоящее время численность Махамбетского района составляет 29 086 человек. Имеется 87 спортивных объектов. Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом достигло 7 450 человек.

Реновация ждет жителей 237 старых домов в Атырау.Об этом сообщил аким города Атырау Мейрим Калауи.

Ветхий, старый жилищный фонд города Атырау является серьезной социальной проблемой. Всего в городе 237 старых домов на 3 674 квартиры подлежат реновации. Старые дома расположены на улицах М. Баймуханова, М. Ауэзова, С. Датова и на проспекте Азаттык. Более 70% этих домов сегодня не соответствуют санитарным нормам и правилам.

Как сообщили в пресс-службе областного акимата, в 2023 году сто молодых специалистов получат жилье. Дома и квартиры молодые специалисты получат по утвержденной региональной программе «Атырау жастары».

«Под эту программу из бюджета выделили 1 млрд тенге. На эти средства планируется предоставить жилье около 100 молодым специалистам, которые окончат обучение в вузах и захотят работать в регионе. В области принята еще одна региональная программа «Бақытты отбасы – Атырау». По ее условиям жилье будет предоставляться под годовую ставку в 4 %, без первоначального взноса, а срок кредитования – до 20 лет. Участникам предоставляется возможность приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке. В рамках программы будут охвачены около 100 многодетных семей, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

Жилье будет строиться в областном центре, Жылыойском, Индерском, Макатском, Исатайском и Кызылкогинском районах.

Продолжится строительство и ремонт дорог областного значения. А также ожидается завершения строительства трассы республиканского значения Атырау-Астрахань.