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В Атырауской области уже месяц снижается число больных COVID-19

21 Декабря 2021 20:26
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В Атырауской области уже месяц снижается число больных COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в течение месяца снижается число больных COVID-19. Если летом число лечащихся доходило до 10 тысяч, то сегодня дома и в больницах лечение получают 142 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у шести человек. Все случаи подтверждены в городе Атырау. У пяти пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у одного человека симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 14 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 82 человека, в модульной больнице - 48, в районных инфекционных стационарах - 12. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет. Летом число болеющих дома и в стационарах доходило до 10 тысяч человек.
Как ранее сообщалось, 1860 женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Атырауской области.
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#Атырауская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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