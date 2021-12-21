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В Атырауской области уже месяц снижается число больных COVID-19
21 Декабря 2021 20:26
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в течение месяца снижается число больных COVID-19. Если летом число лечащихся доходило до 10 тысяч, то сегодня дома и в больницах лечение получают 142 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у шести человек. Все случаи подтверждены в городе Атырау. У пяти пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у одного человека симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 14 человек.В настоящее время в домашних условиях получают лечение 82 человека, в модульной больнице - 48, в районных инфекционных стационарах - 12. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет. Летом число болеющих дома и в стационарах доходило до 10 тысяч человек.
Как ранее сообщалось, 1860 женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Атырауской области.
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