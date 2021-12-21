В Атырауской области уже месяц снижается число больных COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в течение месяца снижается число больных COVID-19. Если летом число лечащихся доходило до 10 тысяч, то сегодня дома и в больницах лечение получают 142 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у шести человек. Все случаи подтверждены в городе Атырау. У пяти пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у одного человека симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 14 человек.