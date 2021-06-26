НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области усиливают карантинные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области №13 от 26 июня 2021 года «Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области

В документе отмечено следующее:

- Ввести ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории Атырауской области до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции СОVID-19 на территории области.

- Продлить карантин и ограничительные мероприятия на Тенгизе до стабилизации эпидемиологической ситуации согласно Постановления Главного государственного санитарного врача Жылыойского района №45 от 28 мая 2021 года.

- Всем промышленным предприятиям и компаниям, работающих вахтовым методом обеспечить:

3.1. строгое выполнение ограничительных и карантинных мер согласно требований действующих постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №67, №68 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции среди населения Республики Казахстан», «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении»;

3.2. соблюдение требований к выезду (въезду) работников предприятий, работающих вахтовым методом, на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина согласно постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30.04.2021 года №17 «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан». Работники предприятий, работающих вахтовым методом на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина при выезде (въезде) на вахту при наличии документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 (по истечении 14 дней полного курса вакцинации) не подлежат ПЦР - тестированию на COVID-19 и изоляции. Лица без вакцинации с отрицательным результатом ПЦР -теста на COVID-19 подлежат изоляции на 7 дней.

Контактные лица с больным COVID-19 (близкий контакт) при наличии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации (по истечении 14 дней полного курса вакцинации) при отсутствии клинических признаков не изолируются и лабораторно не обследуются. Близкие контактные без вакцинации с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 подлежат изоляции на 14 дней.

3.3. приведение карантинных мест, организованных для размещения рабочих перед заездом на вахту в соответствие с требованиями приложения №25 Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции среди населения Республики Казахстан», с обязательным согласованием с территориальными управлениями санитарно–эпидемиологического контроля.

Жителям Атырауской области:

- при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103;

- в общественных местах, помещениях предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

- лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости, а также посещения медицинских учреждений;

- всем жителям области рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и правила личной гигиены;

- запретить скопление лиц группами более 3-х человек, за исключением членов одной семьи, на площадях, скверах, набережных, парках и иных местах отдыха населения области;

Запретить:

- проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых мероприятий, выставок, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

- деятельность развлекательных объектов, банкетных залов, детских развлекательных центров, аттракционов, игровых площадок (за исключением дворовых) в закрытых помещениях, в том числе при объектах общественного питания, ночных клубов, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, бильярдных, боулингов, букмекерских контор, оказания услуг по организации праздников, за исключением деятельности социально-экономических объектов участвующих в проекте «Аshyq».

- работу объектов культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театров, кинотеатров, концертных залов, филармоний, за исключением деятельности социально-экономических объектов участвующих в проекте «Аshyq»;

- проведение спортивных мероприятий со зрителями, за исключением деятельности социально-экономических объектов участвующих в проекте «Аshyq»;

- Ограничить по времени и режиму работы деятельность социально-экономических объектов, за исключением участников проекта «Аshyq»: перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора, при этом организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность с учётом требований по процентному соотношению среди не привитых сотрудников для работы на дистанционном и очном формате. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

- проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме;

- организацию работы банков, отделения АО «Казпочта», Центров обслуживания населения (далее - ЦОНов), в том числе спецЦОНов с ограничением по времени с 09.00 часов до 18.00 часов. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0;

- организацию работы учреждений государственных доходов в Центрах государственных услуг с установленным графиком работы. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется обслуживание населения органами государственных доходов по предварительному бронированию очереди через сайт www.kgd.gov.kz, мобильное приложение E-salyq (УГД по г. Атырау), или по записи телефона в остальных территориальных управлениях;

- индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах, детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей (группы не более 15 человек) по записи, график работы с 09.00 часов до 18.00 часов;

- дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей) с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях;

- работу детских оздоровительных организаций с заполняемостью не более 30%;

- медицинские центры, кабинеты, стоматологии по предварительной записи;

- объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха и другие) с заполняемостью не более 80%;

- религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) разрешить работать без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5м2 на одного посетителя. Проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов осуществляется при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека;

- продовольственные и непродовольственные крытые рынки - график работы с 09.00 часов до 19.00 часов в будние дни, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в субботу и воскресенье;

- продовольственные и непродовольственные открытые рынки - график работы с 09.00 часов до 19.00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети - разрешено работать только в будние дни: с 10.00 часов до 19.00 часов (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) с запретом работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них;

- объектам общественного питания в том числе летние площадки, с 07.00 часов до 20.00 часов (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек);

- салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги с 09.00 часов до 19.00 часов по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя);

- спорткомплексы, фитнес центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы - по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни: с 07.00 часов до 22.00 часов (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя), с запретом работы в субботу и воскресенье;

- сауны, СПА-центры, бассейны – по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни с 07.00 часов до 22.00 часов, с запретом работы в субботу и воскресенье;

- аттракционы на открытом воздухе (в парках отдыха, площадях и т.д) при заполняемости не более 50%;

- график работы и места дислокации временной мелкорозничной торговли, аренды детских, взрослых игровых, передвижных средств на площадях, парках, скверах, набережных определить по согласованию с местными исполнительными органами и т.д.

Настоящее постановление вступает в законную силу с 00:00 часов 28 июня 2021 года.