В Атырауской области усилили карантинные меры

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Атырауской области сообщил о внесенных изменениях в постановление «Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Изменения и дополнения вносятся в постановление Главного государственного санитарного врача Атырауской области от 26 марта 2021 года «Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области», согласно которым постановляется:

Запретить оффлайн обучение технического и профессионального, послесреднего образования и в организациях высшего и послевузовского образования (разрешается только в онлайн-формате); запретить оффлайн обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно.

Работу религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) разрешить только в будние дни и субботу, с запретом работы в воскресенье, с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 кв. метров на одного посетителя. Запретить проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других).

Салоны красоты, парикмахерские и объекты, оказывающие косметологические услуги по предварительной записи, работают в будние дни и субботу с 09.00 часов до 18.00 часов, с запретом работы в воскресенье.

Перевести не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора, а также не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на «дистанционную» форму работы, за исключением служб задействованных в противоэпидемических мероприятиях, направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения. На «дистанционную» форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, лиц имеющих хронические заболевания.

Обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек. В течение 6 дней недели для выпускных классов (9,11(12) классы) обучение проводить в комбинированном формате: 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс-1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов).

Работа объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) - при заполняемости не более 50%. Ограничить работу продовольственных магазинов, минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов, алкомаркетов и других с 7:00 до 23:00 часов (за исключением услуги доставки), непродовольственных магазинов с 10.00 часов до 22.00 часов, (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя).

Движение общественного транспорта в городе в будние дни и субботу согласно штатного расписания, с запретом работы в воскресенье (с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, заполняемостью общественного транспорта по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, не запускать пассажиров без масок).

Проведение сельскохозяйственных ярмарок в субботу на открытом воздухе - с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы с 09-00 до 18-00 часов с запретом работы в воскресенье», - говорится в тексте постановлеия.

Настоящее постановление вступает в законную силу с 00:00 часов 17 апреля 2021 года.