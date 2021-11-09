В Атырауской области у браконьера изъято почти 400 кг рыбы
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области полицейские изъяли 393 килограмма незаконно выловленной рыбы частиковых пород, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В ходе профилактического мероприятия «Браконьер» сотрудники Исатайского районного отдела полиции на трассе Атырау-Астрахань остановили для проверки автомобиль марки «Toyota Ipsum», состоящий на учете в Республике Армения. При досмотре в багажнике было обнаружено и изъято 393 килограмма рыбы частиковых пород. Рыбу перевозили без документов, подтверждающих легальность вылова»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
По факту незаконной перевозки крупной партии рыбы собранный материал в отношении 28-летнего жителя Курмангазы по ст. 389 КоАП РК направлен в суд для принятия решения.
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