+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -2 °С
USD 428.67 EUR 495.5
RUB 6 CNY 67.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Атырауской области у браконьера изъято почти 400 кг рыбы

9 Ноября 2021 22:38
Поделиться:
В Атырауской области у браконьера изъято почти 400 кг рыбы

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области полицейские изъяли 393 килограмма незаконно выловленной рыбы частиковых пород, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
17 человек погибли по вине водителей авто с иностранными номерами в Атырауской области
В Атырау отец погибшего от удара током ребёнка обвиняет медиков Актюбинская и Атырауская области лидируют по количеству бесхозных гидрогеологических скважин «Синтетику» в особо крупном размере изъяли у наркосбытчика в Атырау

«В ходе профилактического мероприятия «Браконьер» сотрудники Исатайского районного отдела полиции на трассе Атырау-Астрахань остановили для проверки автомобиль марки «Toyota Ipsum», состоящий на учете в Республике Армения. При досмотре в багажнике было обнаружено и изъято 393 килограмма рыбы частиковых пород. Рыбу перевозили без документов, подтверждающих легальность вылова»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

По факту незаконной перевозки крупной партии рыбы собранный материал в отношении 28-летнего жителя Курмангазы по ст. 389 КоАП РК направлен в суд для принятия решения.



Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
17 человек погибли по вине водителей авто с иностранными номерами в Атырауской области
В Атырау отец погибшего от удара током ребёнка обвиняет медиков
Актюбинская и Атырауская области лидируют по количеству бесхозных гидрогеологических скважин
«Синтетику» в особо крупном размере изъяли у наркосбытчика в Атырау
Популярное
1 Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
2 Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
3 Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
4 909 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
5 Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство
6 Среднюю заработную плату посчитали в СКО
Читайте также
Как работают тревожные кнопки «SOS» в столице
Как в столице работает современный сервисный пункт полиции
Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
909 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство
Среднюю заработную плату посчитали в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив