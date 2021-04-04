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    03:00, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    В Атырауской области стремительно растет число зараженных Covid-19

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области стремительно растёт число зараженных Covid-19. Основным очагом распространения инфекции остается город Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

    Всего за сутки коронавирусной инфекцией в области заболели 110 человек. Среди инфицированных - 79 жителей города Атырау. В результате скрининга было выявлено 16 заболевших на месторождении Тенгиз. Также за последние сутки Covid-19 подтвердился у троих жителей Жылыойского района, двоих Кызылкогинского района, у семерых Индерского района, у одного жителя Курмангазинского района и у двоих жителей Макатского района. Заболевание у 48 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 62 человек симптоматика отсутствует.

    За прошедшие сутки в области от коронавирусной инфекции вылечились 18 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 351 пациент, в модульном стационаре - 160 человек, в районных инфекционных стационарах - 46. В стационаре на месторождении Тенгиз - 276.

    Атырауская область по темпам распространения COVID-19 расположена в «красной» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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