В Атырауской области стало меньше тяжелых пациентов с КВИ

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В инфекционных стационарах Атырауской области сокращается число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 358 человек.

Загруженность составляет 15,2% (на 2 352 койко-места). В отделениях реанимации лежат 28 пациентов, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 31,1% (на 90 мест). В августе число тяжелых пациентов превышало сто человек.

За сутки в регионе от коронавирусной инфекции скончались два человека.

Ранее сообщалось, сколько жителей Атырауской области привились от коронавируса.