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    01:35, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Атырауской области стало меньше тяжелых пациентов с КВИ

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В инфекционных стационарах Атырауской области сокращается число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 358 человек.

    Загруженность составляет 15,2% (на 2 352 койко-места). В отделениях реанимации лежат 28 пациентов, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 31,1% (на 90 мест). В августе число тяжелых пациентов превышало сто человек.

    За сутки в регионе от коронавирусной инфекции скончались два человека.

    Ранее сообщалось, сколько жителей Атырауской области привились от коронавируса.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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