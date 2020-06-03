В Атырауской области среди заболевших коронавирусом трое детей
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.
12 зараженных являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины 1988, 1991, 1996, 1998, 1990, 1996, 1988, 1999 года рождения и четверо женщин 1974, 1972, 1988, 1979 года рождения. Все они выявлены при прохождении скрининга и обследованы как контактные.
Еще 9 заболевших - это 6 жителей города Атырау, выявленные при скрининге и обследованные как контактные, а также двое детей 2018 и 2020 года рождения из Жылыойского и один ребёнок 2013 года рождения из Макатского района.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.
В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
Всего в регионе выявлено 1140 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших - 481.
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