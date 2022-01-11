В Атырауской области спасли застрявший в болоте автомобиль с пассажирами

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области спасли людей, находившихся в застрявшем в болоте автомобиле, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«ЧП произошло в Жылыойском районе. 9 января в 17 часов 48 минут на пункт связи СПЧ №2 города Кульсары Атырауской области поступило сообщение. В нем говорилось, что в районе «Алты-көл» в болотистой местности застрял автомобиль марки «Toyota Land Cruser Prado». В машине находилось 3 человека, которые, не дожидаясь помощи, решили добраться до дороги пешим ходом. К месту вызова оперативно прибыли сотрудники СПЧ № 2 и приступили к поискам людей. В результате они были обнаружены в районе участка «Кызыл-жар» и доставлены в г. Кульсары»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.



