АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области спасли село от затопления вследствие разлива реки Ногайты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В пункт связи пожарной части №12 станции Сагиз Кызылкогинского района поступило сообщение, что в селе Сагиз имеется угроза подтопления домов водами реки Ногайты. По прибытии на место сотрудниками пожарной части было установлено, что из-за увеличения количества талых вод, проходящих по внутренней улице села Сагиз, вода в реке Ногайты поднялась и вышла за пределы русла. В результате возникла угроза подтопления жилых домов. Вокруг домов, находящихся под угрозой подтопления, была установлена земляная плотина. В результате была устранена угроза подтопления»,- сообщает пресс-служба ДЧС Атырауской области.

В аварийно-спасательных работах были задействованы сотрудники и техника пожарной части №12, жители и техника из села Сагиз, техника Кызылкогинского аграрного технического колледжа, а также волонтёры.

«В настоящее время уровень воды снизился, и угрозы подтопления жилых домов нет. Сотрудники ПЧ №12 следят за уровнем воды в реке Ногайты»,- рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.