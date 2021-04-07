РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    В Атырауской области снизилось число инфицированных Covid-19

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области снизилось число инфицированных Covid-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, за прошедшие сутки в Атырауской области выявлено 64 новых случая коронавирусной инфекции. Это меньше, чем в предыдущие дни, когда за сутки выявлялось более 100 случаев инфицирования.

    Среди заболевших - 44 пациента из города Атырау, в результате скрининга на месторождения Тенгиз было выявлено 11 заболевших. За последние сутки один случай Covid-19 подтвержден в Жылыойском районе, два в Кызылкогинском районе, пять в Махамбетском районе и в Исатайском районе - один случай.

    Заболевание у 26 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. За прошедшие сутки в области от Covid-19 выздоровели 37 пациентов. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 500 человек, в модульной больнице - 169, в районных инфекционных стационарах - 63. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз находятся 234 пациента.

    По темпам распространения коронавирусной инфекции Атырауская область остается в «красной» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!