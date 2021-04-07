АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области снизилось число инфицированных Covid-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, за прошедшие сутки в Атырауской области выявлено 64 новых случая коронавирусной инфекции. Это меньше, чем в предыдущие дни, когда за сутки выявлялось более 100 случаев инфицирования.

Среди заболевших - 44 пациента из города Атырау, в результате скрининга на месторождения Тенгиз было выявлено 11 заболевших. За последние сутки один случай Covid-19 подтвержден в Жылыойском районе, два в Кызылкогинском районе, пять в Махамбетском районе и в Исатайском районе - один случай.

Заболевание у 26 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. За прошедшие сутки в области от Covid-19 выздоровели 37 пациентов. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 500 человек, в модульной больнице - 169, в районных инфекционных стационарах - 63. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз находятся 234 пациента.

По темпам распространения коронавирусной инфекции Атырауская область остается в «красной» зоне.