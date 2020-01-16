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В Атырауской области  снизилось число чрезвычайных ситуаций

16 Января 2020 20:39
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В Атырауской области  снизилось число чрезвычайных ситуаций

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области в 2019 году снизилось число чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В прошлом году на территории области было зафиксировано 330 случаев чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Это на 20% меньше по сравнению с 2018 годом – на 86 случаев. В 2018 году от чрезвычайных ситуаций в регионе пострадал 161 человек, в 2019 году это количество составило 99 человек. В 2019 году, по сравнению с предыдущими годами, наблюдалось снижение по всем показателям последствий чрезвычайных ситуаций – смертельных случаев, пожаров», - проинформировали в пресс-службе департамента по ЧС области.


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Ключевые слова: Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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