В Атырауской области снизилось число чрезвычайных ситуаций

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области в 2019 году снизилось число чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году на территории области было зафиксировано 330 случаев чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Это на 20% меньше по сравнению с 2018 годом – на 86 случаев. В 2018 году от чрезвычайных ситуаций в регионе пострадал 161 человек, в 2019 году это количество составило 99 человек. В 2019 году, по сравнению с предыдущими годами, наблюдалось снижение по всем показателям последствий чрезвычайных ситуаций – смертельных случаев, пожаров», - проинформировали в пресс-службе департамента по ЧС области.