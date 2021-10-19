В Атырауской области снижается число вакцинирующихся от COVID-19

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области снижается число вакцинируюшихся от COVID-19. За сутки прививки получили всего 595 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 595 местных жителей. Всего в период с 1 февраля 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 235 423 человека. II компонентом вакцин привито 206 504 местных жителя.

Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Как ранее сообщалось, число тяжелых пациентов с COVID-19 назвали в Атырау.