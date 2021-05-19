В Атырауской области снижается число инфицированных Covid-19
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области несколько дней снижается число выявленных инфицированных коронавирусом. За последние сутки в регионе заболели 48 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в городе Атырау подтверждено 45 случаев заражения Covid-19, в Курмангазинском районе - 3 случая. На Тенгизе впервые с прошлого марта ни одного. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 83 человека.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 624 человека, в модульной больнице - 133, во второй областной больнице – 126 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 52, в районных инфекционных стационарах - 122. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 64.
Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.
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