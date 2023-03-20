Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

В Атырауской области сменился глава управления здравоохранения

Автор:  
Виктор Сутягин
20 Марта 2023, 13:06
В Атырауской области сменился глава управления здравоохранения

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау временно исполняющим обязанности руководителя управления здравоохранения области назначен Кайсар Абдалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предыдущий руководитель управления здравоохранения области Асхан Байдувалиев покинул пост по собственному желанию.

Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев пожелал успехов Асхану Байдувалиеву в его дальнейшей деятельности и вручил благодарственное письмо акима региона Серика Шапкенова за значительный вклад в развитие здравоохранения области.

Байдувалиев Асхан Мархабаевич был назначен руководителем управления здравоохранения Атырауской области 22 октября 2020 года.

photo
Фото: РСК

Атырауская область   Здравоохранение   Назначения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус