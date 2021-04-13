АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области ситуация с коронавирусом остается напряженной. За последние сутки выявлено 110 инфицированных, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

«Распространение инфекции продолжается как в городе Атырау, так и в районах. Среди инфицированных - 80 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 7 заболевших на месторождении Тенгиз. Растет число зараженных и в районах области. Так, за последние сутки Covid-19 подтвердился у 3 жителей Жылыойского района, у 4 Кызылкугинского, у 3 жителей Индерского, у 9 жителей Курмангазинского, у 2 жителей Махамбетского района и у 2 Макатского. Заболевание у 48 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 62 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 29 человек. В домашних условиях получают лечение 794 человека, в модульной больнице - 158, в инфекционном стационаре областной больницы - 75 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 93. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 139.

Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, в Атырау модульная инфекционная больница заполнена инфицированными. Приём больных с COVID-19 возобновил инфекционный стационар областной больницы №2.





Автор: Виктор Сутягин