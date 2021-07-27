+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Атырауской области с начала года утонули 20 человек

27 Июля 2021 15:35
Поделиться:
В Атырауской области с начала года утонули 20 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау во время купания в неприспособленном месте в реке Урал утонул мужчина 1974 года рождения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Новый антирекорд по числу инфицированных COVID-19 в Атырауской области
Три человека утонули за минувшую неделю в Акмолинской области Итоги выборов акимов сельских округов подвели в Атырауской области В Атырауской области не снижается число новых случаев коронавируса

«Трагическое происшествие произошло накануне в 18 часов 55 минут. При поступлении вызова на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели Оперативно-спасательного отряда ДЧС, которые по прибытию приступили к подводным поисково-спасательным работам. В 19 часов 15 минут тело было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции»,- рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

С начала года в водоёмах области утонули 20 человек, в том числе 6 детей.

«Несмотря на все предупреждения сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям жители региона продолжают пренебрегать правилами безопасности на воде и купаются в неустановленных и необорудованных местах. При купании на водоемах необходимо строго соблюдать правила безопасности»,- обращаются спасатели к горожанам и гостям региона.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Новый антирекорд по числу инфицированных COVID-19 в Атырауской области
Три человека утонули за минувшую неделю в Акмолинской области
Итоги выборов акимов сельских округов подвели в Атырауской области
В Атырауской области не снижается число новых случаев коронавируса
Популярное
1 Новые карантинные меры вводят в ВКО
2 Карантин ужесточили в Атырауской области
3 Косшы стал городом областного значения - Указ Президента РК
4 Дополнительные карантинные меры ввели в Карагандинской области
5 Федерация профсоюзов РК сделала обращение по вопросу вакцинации от коронавируса
Читайте также
Два миллиона тенге перевела мошенникам жительница СКО
Спасатели помогли двум мужчинам на реке в Семее
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив