В Атырауской области с начала года утонули 20 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау во время купания в неприспособленном месте в реке Урал утонул мужчина 1974 года рождения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Трагическое происшествие произошло накануне в 18 часов 55 минут. При поступлении вызова на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели Оперативно-спасательного отряда ДЧС, которые по прибытию приступили к подводным поисково-спасательным работам. В 19 часов 15 минут тело было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции»,- рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

С начала года в водоёмах области утонули 20 человек, в том числе 6 детей.

«Несмотря на все предупреждения сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям жители региона продолжают пренебрегать правилами безопасности на воде и купаются в неустановленных и необорудованных местах. При купании на водоемах необходимо строго соблюдать правила безопасности»,- обращаются спасатели к горожанам и гостям региона.