В Атырауской области с начала 2022 года создано 17 тысяч новых рабочих мест

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В рамках региональной карты занятости на 2022-2025 годы в области планируется создать около 28 тысяч новых рабочих мест. В настоящее время 17 тыс рабочих мест уже создано. Об этом сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новые рабочие места созданы в рамках национальных проектов, реализуемых в регионе. Из 17 098 рабочих мест, открытых за отчетный период, 10 389 - это постоянные рабочие места и 6 709 - временные. В частности, число постоянных рабочих мест в строительстве - 2066, в оптовой и розничной торговле - 924, в образовании - 803, на транспорте и складировании - 519, в сельском хозяйстве - 383, в промышленности - 337, в здравоохранении - 214 и 5 143 рабочих места - в других видах экономической деятельности», - рассказал А. Мамбетов.

По словам руководителя управления, работа в этом направлении продолжается.

«На краткосрочных курсах планируется обучить 625 человек за счет средств местного бюджета и 705 человек - по линии одной из нефтяных компаний. На заседаниях региональной комиссии по вопросам занятости утвержден перечень 15 профессионально-технических учебных заведений, этот список направлен в город и районы для организации работ по обучению. Профориентацией в текущем году охвачено 11 982 безработных. Одобрены бизнес-проекты 173 человек» - сообщил А. Мамбетов.