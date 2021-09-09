АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области с 1 сентября COVID-19 заболели 89 детей школьного возраста, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области с 1 сентября зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции среди детей школьного возраста. Но зарегистрированные случаи инфицирования к школьному процессу не имеют. 88 школьников заразились летом во внеурочное время. В одном случае ученик, находясь в контакте с родителями, больными коронавирусом, 1 сентября пришел в школу», - сообщает региональная служба коммуникаций.

В пресс-службе областного управления здравоохранения проинформировали, что в настоящее время на амбулаторном лечении находятся 346 детей с КВИ, на стационарном пятеро.



