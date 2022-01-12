В Атырауской области резко увеличилось число болеющих COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -В Атырауской области резко увеличилось число болеющих COVID-19. Регион, где за последние сутки выявлено 139 инфицированных, перешел в «красную» зону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 139 человек. Из них 110 случаев подтверждено в городе Атырау, 29 случаев - на Тенгизском месторождении.

У 77 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 62 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 22 человека. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 190 человек, в модульной больнице - 142 пациента, в районных инфекционных стационарах - 17. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 126 пациентов с коронавирусной инфекцией.

По темпам распространения инфекции Атырауская область перешла в «красную» зону.